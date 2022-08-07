Серпень, 07 в 20:31

Внаслідок вибухів в окупованому Донецьку у декількох районах міста почалась пожежа.

Це випливає з відео опублікованих у місцевих соцмережах Донецька.

У проросійських Telegram каналах демонструють відео з пожежами у Київському та Кіровському районах Донецька.

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Через 20 хвилин після вибухів у Донецьку в області була оголошена повітряна тривога.

Про постраждалих поки що нічого не повідомляється.

Наразі влада Донецької ОВА (не має контролю над Донецьком) не коментувала вибухи в окупованому місті.

Загарбницькі війська РФ неодноразово влаштовували провокації, обстрілюючи окуповані території та звинувачуючи ЗСУ.