Вибухи у Донецьку: у кількох районах міста почались пожежі
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Фото: Depositphotos
Внаслідок вибухів в окупованому Донецьку у декількох районах міста почалась пожежа.
Це випливає з відео опублікованих у місцевих соцмережах Донецька.
У проросійських Telegram каналах демонструють відео з пожежами у Київському та Кіровському районах Донецька.
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Через 20 хвилин після вибухів у Донецьку в області була оголошена повітряна тривога.
Про постраждалих поки що нічого не повідомляється.
Наразі влада Донецької ОВА (не має контролю над Донецьком) не коментувала вибухи в окупованому місті.
Загарбницькі війська РФ неодноразово влаштовували провокації, обстрілюючи окуповані території та звинувачуючи ЗСУ.