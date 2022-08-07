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Факти / Україна

Ядерний терор РФ вимагає рішучої відповіді: Зеленський обговорив з Мішелем ситуацію на ЗАЕС

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Ядерний терор РФ вимагає рішучої відповіді: Зеленський обговорив з Мішелем ситуацію на ЗАЕС
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський обговорив з президентом Євроради Шарлем Мішелем ситуацію на Запорізькій АЕС та початок експорту українського зерна.

Глава держави наголосив, що російський ядерний терор вимагає рішучішої відповіді від міжнародної спільноти. На думку президента, відповіддю на дії РФ має бути запровадження санкцій на російську атомну галузь і ядерне паливо.

Також лідери позитивно оцінили початок експорту українського збіжжя морським шляхом.

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Крім того, Володимир Зеленський і Шарль Мішель скоординували підготовку до саміту Кримської платформи та інших заходів.  Президент України наголосив на важливості якнайшвидшого розблокування пакету макрофінансової допомоги для України.

Нагадаємо, 5 серпня російські окупанти обстріляли Запорізьку АЕС, поставивши світ перед загрозою нової ядерної катастрофи.

Після цього президент Володимир Зеленський закликав міжнародну спільноту запровадити санкції проти атомної галузі РФ.

Більше про те, що відбувається на Запорізькій АЕС і чим це загрожує Україні та світу – читайте у нашому матеріалі.

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