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Факти / Україна

ЗСУ за добу ліквідували ще 300 окупантів: втрати РФ в Україні

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
ЗСУ за добу ліквідували ще 300 окупантів: втрати РФ в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 300 російських окупантів. Від початку війни українські військові знищили вже близько 42 200 загарбників.

Оновлені втрати РФ назвали у Генштабі ЗСУ. Також за минулу добу наші воїни знищили ще три ворожі танки, чотири бойові броньовані машини, пять засобів ППО і збили шість безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Загальні бойові втрати Росії у війні проти України:

Зараз дивляться
  • танки ‒ 1 805 (+3);
  • бойові броньовані машини ‒ 4 055 (+4);
  • артилерійські системи – 958 (+3);
  • РСЗВ – 260 ;
  • засоби ППО – 132 (+5);
  • літаки – 223;
  • гелікоптери – 191;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 750 (+6);
  • крилаті ракети – 182;
  • кораблі /катери – 15;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 2 978 (+8);
  • спеціальна техніка – 86 (+1).

Найбільших втрат російські окупанти зазнали на Донецькому напрямку.

Більше про ситуацію на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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