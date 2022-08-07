ЗСУ за добу ліквідували ще 300 окупантів: втрати РФ в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ
За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 300 російських окупантів. Від початку війни українські військові знищили вже близько 42 200 загарбників.
Оновлені втрати РФ назвали у Генштабі ЗСУ. Також за минулу добу наші воїни знищили ще три ворожі танки, чотири бойові броньовані машини, п’ять засобів ППО і збили шість безпілотників оперативно-тактичного рівня.
Загальні бойові втрати Росії у війні проти України:
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- танки ‒ 1 805 (+3);
- бойові броньовані машини ‒ 4 055 (+4);
- артилерійські системи – 958 (+3);
- РСЗВ – 260 ;
- засоби ППО – 132 (+5);
- літаки – 223;
- гелікоптери – 191;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 750 (+6);
- крилаті ракети – 182;
- кораблі /катери – 15;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 2 978 (+8);
- спеціальна техніка – 86 (+1).
Найбільших втрат російські окупанти зазнали на Донецькому напрямку.
Більше про ситуацію на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.