Серпень, 07 в 10:16

За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 300 російських окупантів. Від початку війни українські військові знищили вже близько 42 200 загарбників.

Оновлені втрати РФ назвали у Генштабі ЗСУ. Також за минулу добу наші воїни знищили ще три ворожі танки, чотири бойові броньовані машини, п’ять засобів ППО і збили шість безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Загальні бойові втрати Росії у війні проти України:

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танки ‒ 1 805 (+3);

бойові броньовані машини ‒ 4 055 (+4);

артилерійські системи – 958 (+3);

РСЗВ – 260 ;

засоби ППО – 132 (+5);

літаки – 223;

гелікоптери – 191;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 750 (+6);

крилаті ракети – 182;

кораблі /катери – 15;

автомобільна техніка та автоцистерни – 2 978 (+8);

спеціальна техніка – 86 (+1).

Найбільших втрат російські окупанти зазнали на Донецькому напрямку.

Більше про ситуацію на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.