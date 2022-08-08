Серпень, 08 в 13:37

У Вінниці викрили зловмисників, які придумали схему виготовлення фіктивних документів про навчання у вищих навчальних закладах країн Євросоюзу. Завдяки цьому можна було виїхати за кордон людям призовного віку.

Про це повідомили в Управлінні Служби безпеки України у Вінницькій області.

За даними слідства, до організації схеми причетні двоє мешканців Вінниці та двоє громадян України, які зараз тимчасово перебувають закордоном.

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Пакет фіктивних документів, що нібито підтверджують навчання у європейських вишах, фігуранти оцінювали від $3 тис. до $4 тис. з людини.

Схема функціонувала кілька місяців, за цей час їх “послугами” встигли скористатися до 10 потенційних призовників.

Правоохоронці спіймали зловмисників “на гарячому” у середмісті Вінниці під час отримання грошових коштів від чергового призовника.

Їх затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та обрано міру запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

У межах кримінального провадження ділкам оголосили про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) КК України.