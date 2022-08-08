Серпень, 08 в 10:20

Російські загарбники випустили по Луганщині сім ракет. Під постійними обстрілами перебувають населені пункти Миколаївщини. Також вороги атакували військові об’єкти Вінниччини.

Про це йдеться у зведенні обласних військових адміністрацій станом на 8 серпня.

У Вінницькій області ввечері 7 серпня зафіксували прильоти кількох ракет по військових об’єктах. Є постраждалі.

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Окупанти минулої доби обстріляли п’ять прикордонних громад Сумської області. Ввечері відбувся обстріл із різних видів зброї Середино-Будської громади. Внаслідок цього спалахнула пожежа.

На Дніпропетровщині ворог вдарив по Нікопольському та Криворізькому районах. Нікопольський атакували тричі за ніч. По Марганецькій громаді ударили з Градів. Минулося без постраждалих.

Внаслідок обстрілів на Харківщині сталася пожежа адміністративної будівлі в Київському районі Харкова. Постраждалих немає.

Одна з ракет вночі влучила в смт Печеніги Чугуївського району. В приватному будинку, який зазнав руйнувань після удару, загинула 72-річна жінка.

На Луганщині протягом цієї ночі росіяни вдарили по наших позиціях сімома ракетами, завдали два авіаудари, 11 разів вели обстріли зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню, тричі застосовували міномети, чотири рази до штурму долучалися танкові війська.

Для покращення тактичного положення противник вчергове намагався організувати наступ в районі Верхньокам’янського, однак вкотре відійшов. Поблизу чотирьох населених пунктів також виявлені та знешкоджені розвідувальні групи ворога.

Росіяни протягом доби обстрілювали Авдіївку, Слов’янськ, Бахмут, Вугледар, Селидове та інші населені пункти на Донеччині. Пошкоджено 23 приватні житлові будинки, п’ять багатоповерхівок, шість гаражів, склад та бокс АКХЗ.

Область залишається без газу і частково без води й електрики. Евакуація триває. Загалом за добу в області загинуло п’ять людей, ще 17 поранені.

Миколаївщина зазнала обстрілів зранку 8 серпня, попередньо — без жертв та постраждалих. Під постійним вогнем залишаються населені пункти Березнегуватської громади, що перебувають на лінії розмежування.

На Херсонщині ситуація залишається напруженою. Окупанти розповідають про проведення “референдуму”, активно працюють російські та колаборантські телеканали та газети.

У Бериславському та Каховському районах ситуація критична, дедалі більше людей вимушені жити у погребах, окупанти намагаються поновити свої втрачені позиції і обстрілюють вже деокуповані села. Надходить дедалі більше повідомлень щодо замінованих об’єктів.

Фото: Валентин Резніченко