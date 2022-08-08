Серпень, 08 в 17:44

На території тимчасово окупованої Херсонщини палають пожежі, небо над областю повністю затягнуло димом.

За інформацією від місцевих жителів, пожежі продовжуються вже сім днів.

Сильний вогонь майже знищив ліс поблизу сіл Іванівка та Рибальче. Також розгорілалась пожежа неподалік Олешок.

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Внаслідок цього у населених пунктах Херсонської області люди вже тиждень задихаються від згарища та диму. Особливо великі проблеми з диханням у людей, які мають серцево-судинні захворювання та астму.

У соціальних мережах з’явилися відео, на яких можна побачити масштаби пожеж на Херсонщині.

Нагадаємо, що у неділю, 7 серпня, ЗСУ завдали нових ударів по Антонівському мосту у Херсоні.

Ймовірно, українські захисники влучили саме по тому місцю, де міст ремонтували після попередніх ударів. На ньому також стояла техніка для ремонту після попередніх влучань, яка загорілася в результаті роботи HIMARS.