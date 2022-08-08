Серпень, 08 в 12:43

Російські загарбники готуються до можливого контрнаступу Збройних сил України на Херсонському напрямку.

Про це розповів військовий експерт Сергій Грабський в ефірі Радіо НВ.

За його словами, окупанти усвідомлюють, що у разі тиску українських військ, вони не зможуть утримувати свої позиції на Херсонщині та змушені будуть відходити.

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– Для того, щоб забезпечити відступ, враховуючи обмежені можливості щодо форсування річки Дніпро в інший бік на лівий берег, вони намагатимуться затримати просування наших військ наскільки це буде можливо, – каже Грабський.

Він додав, що цілком ймовірно, що росіяни замінують поля у цьому регіоні, щоб на деякий час затримати просування ЗСУ.

– Підірвати таку кількість боєприпасів одночасно складно. А створення певних замінованих зон, мін-пасток, мінних загороджень можуть затримати просування військ, – додав він.

Нагадаємо, що Головне управління розвідки Міноборони України повідомляло, що армія РФ замінувала Запорізьку атомну електростанцію та важливі об’єкти в Херсоні.

За їхніми даними, окупанти мінують критичну інфраструктуру, щоб у разі відступу дотримуватись тактики випаленої землі.