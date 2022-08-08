Кім поділився успіхами дводенної комендантської години у Миколаєві

Серпень, 08 в 14:50

За час тривалої комендантської години у Миколаєві затримали п’ятьох осіб, які перебували в розшуку, правоохоронці відкрили близько 20 кримінальних проваджень.

Про це заявив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

– Перепрошую за незручності, які були на вихідних, проте це того варте. Близько 20 зареєстрованих проваджень. Спіймали п’ятьох людей, які були у розшуку. Знайшли обладнання, яке реєструвало фейкові облікові записи тощо. Розібралися з однією групою, яка тепер нам не заважатиме. Як бачите, ніхто нікого не розстріляв. Ніхто не напав на Баштанку чи Миколаїв, – написав Кім на своїй сторінці у Telegram.

Нагадаємо, що для відпрацювання, зокрема, щодо колаборантів з вечора 5 серпня до 8 серпня у Миколаєві тривала затяжна комендантська година.

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Джерело: Віталій Кім

Фото: Віталій Кім