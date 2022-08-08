Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Кім поділився успіхами дводенної комендантської години у Миколаєві

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Віталій Кім

За час тривалої комендантської години у Миколаєві затримали п’ятьох осіб, які перебували в розшуку, правоохоронці відкрили близько 20 кримінальних проваджень.

Про це заявив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

– Перепрошую за незручності, які були на вихідних, проте це того варте. Близько 20 зареєстрованих проваджень. Спіймали п’ятьох людей, які були у розшуку. Знайшли обладнання, яке реєструвало фейкові облікові записи тощо. Розібралися з однією групою, яка тепер нам не заважатиме. Як бачите, ніхто нікого не розстріляв. Ніхто не напав на Баштанку чи Миколаїв, – написав Кім на своїй сторінці у Telegram.

Нагадаємо, що для відпрацювання, зокрема, щодо колаборантів з вечора 5 серпня до 8 серпня у Миколаєві тривала затяжна комендантська година.

Зараз дивляться

Джерело: Віталій Кім

Фото: Віталій Кім

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка