Серпень, 08 в 1:25

Російська протиповітряна оборона зіткнулася із ударами американських ракет AGM-88 HARM.

Це випливає з публікацій окупантів у соцмережах, де були оприлюднені уламки американської протирадіолокаційної ракети AGM-88 HARM.

Ідентифікувати ракету саме як AGM-88 HARM допомогли залишки, на яких видно напис на частині з хвостовим оперенням.

Зараз дивляться

Наразі немає офіційних даних про постачання Україні протирадіолокаційних ракет з боку США або інших країн. Водночас очільник Міноборони України Резніков неодноразово казав, що очікує постачання ракет такого типу.

Враховуючи, що уламки ракет були знайдені на позиціях російських окупантів, то, ймовірно, Повітряні Сили ЗСУ уразили системи ППО РФ.

Ракета AGM-88 HARM: загальні відомості

AGM-88 HARM (High-speed Anti-Radar Missile) – американська високошвидкісна тактична протирадіаційна ракета класу “повітря-земля”, призначена для наведення на електронні передавачі радіолокаційних систем “земля-повітря”.

AGM-88 може виявити, атакувати та знищити радіолокаційну антену або передавач за мінімальної участі екіпажу. Пропорційна система наведення, націлена на радіолокаційні випромінювання противника, має нерухому антену та голівку шукача в носовій частині ракети.

Бездимний твердопаливний ракетний двигун з прискорювачем приводить ракету в рух на швидкості понад 2 Маха (близько 2,4 тис. км / год).

Спочатку вона була розроблена компанією Texas Instruments як заміна іншому виду ракет, але згодом виробництво було передано корпорації Raytheon, коли вона придбала оборонний виробничий бізнес Texas Instruments.

AGM-88 HARM була розроблена для запуску з американських та деяких європейських літаків. Даних про те, що ракета застосовувалась за допомогою радянських літаків – відсутня.

Характеристики

Ракети мають пасивну голову радіолокації.

Дальність дії — від 25 до 150 км.

Довжина ракети — 4,17 метра.

Діаметр — 0,25 метра.

Нагадаємо, 7 серпня оперативне командування Південь заявило, що протягом доби українські захисники знищили чотири зенітно-ракетні системи С-300 і зенітно-ракетний комплекс Панцирь-С1.