Підрозділ “відплати”: в Україні може з’явитися свій Моссад
Щоб виявляти і знищувати ворогів, в Україні можуть створити свій аналог ізраїльської спецслужби Моссад.
Про це в ефірі марафону Freedom повідомив військовий експерт Олег Жданов.
– Не думаю, що є сенс створювати окрему спецслужбу. Але на базі чинних можна створити підрозділ “відплати”. До речі, у цьому теж є суверенітет держави – на це ніхто не наважився, окрім Ізраїлю, – сказав він.
Олег Жданов нагадав, що на сьогодні вже є розуміння, що Росія ніколи не піде на умови дотримання міжнародного права. За словами експерта, у нього є дуже маленька надія, що ми зможемо екстрадувати з РФ всіх військових злочинців, які влаштовували тут звірства.
Зауважимо, що Моссад – це служба зовнішньої розвідки держави Ізраїль (Відомство розвідки і спеціальних завдань). Її називають однією з найефективніших спецслужб світу.
Моссад збирає та аналізує розвідувальну інформацію, а також проводить таємні спеціальні операції за межами країни.
Фото: ГУР