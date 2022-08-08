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Факти / Україна

Підрозділ “відплати”: в Україні може з’явитися свій Моссад

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Потребує перевірки
Підрозділ “відплати”: в Україні може з’явитися свій Моссад

Щоб виявляти і знищувати ворогів, в Україні можуть створити свій аналог ізраїльської спецслужби Моссад.

Про це в ефірі марафону Freedom повідомив військовий експерт Олег Жданов.

– Не думаю, що є сенс створювати окрему спецслужбу. Але на базі чинних можна створити підрозділ “відплати”. До речі, у цьому теж є суверенітет держави – на це ніхто не наважився, окрім Ізраїлю, – сказав він.

Олег Жданов нагадав, що на сьогодні вже є розуміння, що Росія ніколи не піде на умови дотримання міжнародного права. За словами експерта, у нього є дуже маленька надія, що ми зможемо екстрадувати з РФ всіх військових злочинців, які влаштовували тут звірства.

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Зауважимо, що Моссад – це служба зовнішньої розвідки держави Ізраїль (Відомство розвідки і спеціальних завдань). Її називають однією з найефективніших спецслужб світу.

Моссад збирає та аналізує розвідувальну інформацію, а також проводить таємні спеціальні операції за межами країни.

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Фото: ГУР

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