Повна відповідальність за подальше функціонування “зернового коридору” лежить на РФ – Кулеба

Серпень, 08 в 13:24

Повна відповідальність за подальше функціонування “зернового коридору” лежить на Росії.

– У разі дотримання нею своїх зобов’язань, український продовольчий експорт і надалі гарантуватиме стабільність для наших близькосхідних, африканських і азійських друзів, — наголосив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Відомо, що судно POLARNET, яке одним з перших вийшло з портів України у рамках домовленностей про “зерновий коридор” успішно пройшло перевірку інспекційною групою у Стамбулі та прибуло в кінцевий пункт призначення в Туреччині.

– Цей перший успішний досвід реалізації “зернової ініціативи” дозволяє нам з оптимізмом дивитися на подальші перспективи перевезень, – каже Кулеба.

Нагадаємо, що вранці 8 серпня з порту Південний вийшло перше з 24 лютого судно з українським продовольством. Балкер SACURA прямує до Італії, а це означає, що запрацював третій порт України.

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Джерело: МЗС