Раніше Херсона. Військовий експерт назвав місто, яке ЗСУ звільнять першим

Серпень, 08 в 15:56

У рамках контрнаступу ЗСУ одним із перших може бути звільнений не Херсон, як кажуть багато експертів, а Мелітополь.

Таку думку висловив військовий експерт Сергій Грабський.

– Мелітополь може бути або результатом другої фази нашої наступальної операції (першою фазою буде звільнення правого берега), або навпаки – він може бути і першою фазою. І не забуваємо, що саме Мелітополь та околиці – це зона активних дій наших партизанів, які так само завдають ударів. Таким чином, абсолютно ймовірним і доцільним виглядає завдання ударів як з фронту, так і з тилу для деморалізації противника і знищення його бойових угруповань саме у Мелітополі, – пояснив експерт.

Він також зазначив, що ЗСУ ведуть активні дії як на Херсонщині та Запоріжжі, так і на Харківщині.

Зараз дивляться

– Це говорить про те, що українська армія набуває дедалі більше навичок для ведення саме наступальних дій на різних напрямках. Ми нарощуємо свої наступальні можливості, і тепер все залежить від того, наскільки швидко ми поповнимо і матимемо в достатній кількості озброєння, бойову техніку для того, щоб здійснювати наступальні операції, – говорить Грабський.

Джерело: Радіо НВ