Серпень, 08 в 15:44

Мама 4-річної Лізи, яка загинула під час ракетного удару по Вінниці 14 липня, вперше висловилася про трагедію на своїй сторінці в Instagram.

Дочку Ірини Дмитрієвої вбили у неї на очах. Вони разом йшли на заняття до логопеда, коли Росія нанесла ракетний удар по Вінниці. Дівчинка загинула на місці, Ірину у тяжкому стані госпіталізували у лікарню.

– Майже місяць минув після жахливої трагедії. Мені здається, що Ліза чекає на мене вдома. Я на власні очі все бачила і пам’ятаю, але знаходжуся у іншій реальності. Не вірю… І не хочу жити у новій жахливій реальності, – пише Ірина.

Жінка згадує, що її донька була життєрадісною та навчила її безумовній любові.

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– На жаль, так мало часу я була твоєю мамою, так мало. Ми обов’язково з тобою зустрінемося. Моє серце навіки з тобою, моя душа плаче. Кляті нелюди рашисти вбили тебе, і мене, – ділиться емоціями Ірина.

Вона також подякувала за підтримку всім людям, які не залишилися байдужими до трагедії родини.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Я мама янгола (@l.i.z.i.love)

Нагадаємо, що 14 липня російські окупанти обстріляли Вінницю. Вони влучили в будівлю з офісними приміщеннями. Також постраждали об’єкти соціальної інфраструктури та житлові будинки поруч. Внаслідок цього загинули 24 людини.

Джерело: Ірина Дмитрієва

Фото: Ірина Дмитрієва