РФ перевіряла світ на міцність: експерт про війну в Грузії та її наслідки

Серпень, 08 в 12:10

8 серпня вважається річницею російсько-грузинської війни 2008 року, яка тривала п’ять днів. Хоча вона була недовгою, але все ж мала колосальні наслідки для Грузії, РФ та всієї Європи.

Тоді на Заході не надто гостро відреагували на дії Росії. Тому тепер, на думку багатьох, саме така слабка реакція призвела до того, що у 2014 році РФ напала на Україну, а в 2022 році почалося повномасштабне вторгнення.

Журналіст, політичний діяч Бачо Корчилава в ефірі телемарафону Freedom, говорячи про схожість війни в Грузії та Україні наголосив, що дії Росії з 1991 року на пострадянському просторі мало чим відрізняються.

Зараз дивляться

– Європі було дуже добре вдати, що нічого не сталося. Але саме події в Грузії у серпні 2008 року призвели до того, що зараз відбувається в Україні. Якби тоді світ не закрив очі і не займався умиротворенням агресора, не було би зараз повномасштабного вторгнення. Також мала би бути жорсткіша реакція на події в Криму і напад Росії на Схід України у 2014 році, – пояснив він.

За словами Бачо Корчилави, своїми діями протягом всіх цих років Росія фактично перевіряла на міцність західний світ.

Водночас тактика РФ не змінювалася. Так, примусова паспортизація, яку окупанти влаштували на Донбасі та Півдні України, використовувалася Росією і в Південній Осетії, Абхазії та Придністров’ї.

Бачо Корчилава наголоив, що така тактика агресора всім давно відома. Але тільки зараз світ почав думати, що з цим робити, бо ця загроза стала реальною вже для Європи.

На думку політичного діяча, у філософії Росії нічого не зміниться, доки не зміниться філософія Заходу по відношенні до неї. Доки там залишатимуться люди, які хотітимуть умиротворювати Путіна і намагатимуться зберегти йому “обличчя”, доти і будуть проблеми.