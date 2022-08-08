Серпень, 08 в 16:44

Глава польської розвідки Павло Солох вважає, що Росія ніколи не відмовиться від повного завоювання України, навіть якщо на це знадобляться роки.

Про це він сказав у інтерв’ю польському виданню Polsat News.

За словами Солоха, ситуація нагадує 18 століття, коли царська Росія виборола Україну, а пізніше Кримське ханство.

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– Росія послідовно не відмовляється від завоювання всієї України, навіть якщо на це підуть роки. Це чимось нагадує ситуацію у 18 столітті, коли царська Росія завоювала Україну, а згодом Кримське ханство. Це зайняло роки. Я думаю, що такою є позиція російської політичної еліти, — сказав Павло Солох.

Солох пояснив, що російські референдуми, які будуть проведені на окупованих територіях, мають створити певну правову ситуацію та приєднати земель до Росії.

Тоді напад на ті території розглядатиметься як напад на Росію, і відразу постає загроза застосування ядерної зброї.

За словами глави розвідки, поки що це лише припущення.

Раніше посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Росія має намір повністю стерти Україну з карти світу”.