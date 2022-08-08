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Факти / Україна

У Донецьку та Краматорську окупанти розкидають “міни-метелики” — розвідка Британії

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
У Донецьку та Краматорську окупанти розкидають “міни-метелики” — розвідка Британії

Росія використовує протипіхотні “міни-метелики” для захисту та стримування пересування вздовж своїх оборонних ліній на Донбасі. Ці “міни-метелики” можуть завдати значних втрат як серед військових, так і серед цивільного населення.

Про це йдеться у звіті Міноборони Великої Британії.

Зазначається, що Росія у Донецьку та Краматорську, мабуть, намагалася використовувати протипіхотні міни ПФМ-1 та ПФМ-1С.

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Серія ПФМ-1, яку зазвичай називають “міною-метеликом”, є дуже суперечливою зброєю невибіркового типу.

– ПФМ-1 використовувалися з нищівним ефектом під час радянсько-афганської війни, де вони скалічили велику кількість дітей, які прийняли їх за іграшки. Цілком імовірно, що запаси радянських часів, які використовує Росія, з часом погіршуються і тепер украй ненадійні та непередбачувані. Це створює загрозу як місцевому населенню, так і гуманітарним операціям із розмінування, – йдеться у повідомленні.

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Джерело: Міноборони Великобританії

Фото: з відкритих джерел

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