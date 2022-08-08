У Донецьку та Краматорську окупанти розкидають “міни-метелики” — розвідка Британії
Росія використовує протипіхотні “міни-метелики” для захисту та стримування пересування вздовж своїх оборонних ліній на Донбасі. Ці “міни-метелики” можуть завдати значних втрат як серед військових, так і серед цивільного населення.
Про це йдеться у звіті Міноборони Великої Британії.
Зазначається, що Росія у Донецьку та Краматорську, мабуть, намагалася використовувати протипіхотні міни ПФМ-1 та ПФМ-1С.
Серія ПФМ-1, яку зазвичай називають “міною-метеликом”, є дуже суперечливою зброєю невибіркового типу.
– ПФМ-1 використовувалися з нищівним ефектом під час радянсько-афганської війни, де вони скалічили велику кількість дітей, які прийняли їх за іграшки. Цілком імовірно, що запаси радянських часів, які використовує Росія, з часом погіршуються і тепер украй ненадійні та непередбачувані. Це створює загрозу як місцевому населенню, так і гуманітарним операціям із розмінування, – йдеться у повідомленні.
Джерело: Міноборони Великобританії
Фото: з відкритих джерел