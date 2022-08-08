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Факти / Україна

Росіяни вдарили Градами та ракетами X-59 по Дніпропетровщині

Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
Росіяни вдарили Градами та ракетами X-59 по Дніпропетровщині

Російська армія обстрілювала два райони на Дніпропетровщині – Нікопольський та Криворізький. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

– Російська армія била по двох районах – Нікопольському та Криворізькому.

Нікопольський атакувала тричі. Під вогонь потрапили чотири села у двох громадах.

По Марганецькій громаді стріляли з Градів. 20 прильотів ворожих реактивних снарядів. На щастя, минулося без постраждалих.

По Червоногригорівській громаді ворог поцілив двома ракетами Х-59. У селі Кам’янське вибухи знищили два приміщення аграрної компанії, пошкодили чотири її склади, обладнання та транспорт. У селі понівечено 9 житлових будинків. Попередньо, люди не постраждали.

Зараз дивляться

У Криворізькому районі ворог зі ствольної артилерії обстріляв Зеленодольську громаду. Люди неушкоджені, – йдеться у повідомленні очільника ОВА.

Нагадаємо, що у мережі з’явилася інформація про удари ЗСУ по Антонівському мосту в Херсоні.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 166-ту добу.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Валентин Резніченко

Фото: Валентин Резніченко

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