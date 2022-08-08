Серпень, 08 в 10:31

Російські загарбники зранку 8 серпня знову обстріляли Харків.

Оновлено о 11.02. Станом на 11.00 відомо про одного загиблого та одного пораненого через ворожу атаку. За словами Синєгубова, медики екстреної медичної допомоги працюють на місці.

Оновлено о 10.46. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що внаслідок обстрілу міста загинула вже одна людина.

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– Цивільний. Просто вийшов з дому і потрапив під обстріл. Співчуваємо рідним, – каже він.

Раніше про обстріли міста повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

– Увага! Жителі Харкова та області, перебувайте максимально в укриттях! Російські окупанти завдають ударів по Харкову. Не покидайте безпечних місць, – зазначив він.

Пізніше Синєгубов також уточнив, що за попередньою інформацією відомо про постраждалого у Шевченківському районі Харкова.

Терехов також підтвердив інформацію щодо обстрілів.

– Тепер Павлове Поле обстрілюють уже й уранці. Декілька хвилин тому там був вибух. Ніякої військової інфраструктури у цьому мирному та густо заселеному районі немає. Прошу бути всіх у укриттях – обстріл може повторитися, – каже він.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 166-ту добу.

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