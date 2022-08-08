Серпень, 08 в 16:01

У понеділок, 8 серпня, стартував прийом заявок на освітню програму ІТ Generation для українців, які хочуть отримати професію в ІТ.

Проєкт реалізовує Міністерство цифрової трансформації разом із Binance Charity та Львівським IT Кластером.

Набір заявок на програму триватиме два тижні. Після цього школи проведуть відбір 1 тис. українських студентів, і вже восени розпочнеться навчання.

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– Наші партнери оплатять 100% вартості курсів у топових школах України — Projector, Laba, Logos IT Group, Hillel, Beetroot Academy та інших. Вам потрібно лише обрати один із напрямів навчання. Наприклад, JavaScript, Java, Python, Blockchain, UI/UX Design, Digital Marketing тощо, – розповів очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Як подати заявку:

Оберіть на сайті IT Generation школу та напрям. Зареєструйтеся на платформі Binance. Пройдіть верифікацію, щоб отримати Binance Account ID. Перейдіть на сайт школи та подайте заявку на участь.

Нагадаємо, що з вересня у 50 школах стартує пілотний проєкт нового навчального курсу Інформатика NewG, який стане частиною державної реформи IT-освіти.

За словами Федорова, курс допоможе зробити уроки інформатики цікавими та зрозумілими для школярів.