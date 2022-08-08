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Факти / Україна

Українці можуть безкоштовно здобути освіту в IT: як подати заявку на програму ІТ Generation

Валентина Чорна, редакторка стрічки
IT Generation

У понеділок, 8 серпня, стартував прийом заявок на освітню програму ІТ Generation для українців, які хочуть отримати професію в ІТ.

Проєкт реалізовує Міністерство цифрової трансформації разом із Binance Charity та Львівським IT Кластером.

Набір заявок на програму триватиме два тижні. Після цього школи проведуть відбір 1 тис. українських студентів, і вже восени розпочнеться навчання.

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– Наші партнери оплатять 100% вартості курсів у топових школах України — Projector, Laba, Logos IT Group, Hillel, Beetroot Academy та інших. Вам потрібно лише обрати один із напрямів навчання. Наприклад, JavaScript, Java, Python, Blockchain, UI/UX Design, Digital Marketing тощо, – розповів очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Як подати заявку:

  1. Оберіть на сайті IT Generation школу та напрям.
  2. Зареєструйтеся на платформі Binance.
  3. Пройдіть верифікацію, щоб отримати Binance Account ID.
  4. Перейдіть на сайт школи та подайте заявку на участь.

Нагадаємо, що з вересня у 50 школах стартує пілотний проєкт нового навчального курсу Інформатика NewG, який стане частиною державної реформи IT-освіти.

За словами Федорова, курс допоможе зробити уроки інформатики цікавими та зрозумілими для школярів.

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Джерело: Міністерство цифрової трансформації
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