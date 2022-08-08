Українці можуть безкоштовно здобути освіту в IT: як подати заявку на програму ІТ Generation
У понеділок, 8 серпня, стартував прийом заявок на освітню програму ІТ Generation для українців, які хочуть отримати професію в ІТ.
Проєкт реалізовує Міністерство цифрової трансформації разом із Binance Charity та Львівським IT Кластером.
Набір заявок на програму триватиме два тижні. Після цього школи проведуть відбір 1 тис. українських студентів, і вже восени розпочнеться навчання.
– Наші партнери оплатять 100% вартості курсів у топових школах України — Projector, Laba, Logos IT Group, Hillel, Beetroot Academy та інших. Вам потрібно лише обрати один із напрямів навчання. Наприклад, JavaScript, Java, Python, Blockchain, UI/UX Design, Digital Marketing тощо, – розповів очільник Мінцифри Михайло Федоров.
Як подати заявку:
- Оберіть на сайті IT Generation школу та напрям.
- Зареєструйтеся на платформі Binance.
- Пройдіть верифікацію, щоб отримати Binance Account ID.
- Перейдіть на сайт школи та подайте заявку на участь.
Нагадаємо, що з вересня у 50 школах стартує пілотний проєкт нового навчального курсу Інформатика NewG, який стане частиною державної реформи IT-освіти.
За словами Федорова, курс допоможе зробити уроки інформатики цікавими та зрозумілими для школярів.