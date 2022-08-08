Серпень, 08 в 11:43

У небі над Одеською областю зранку 8 серпня українські сили ППО збили російську ракету.

Про це повідомила Одеська міська рада. За їхніми даними, це сталося приблизно о 10.00. У цей час в області була оголошена повітряна тривога.

– 8 серпня, близько 10.00 години, у небі над Одещиною силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування Південь знищено крилату ракету морського базування типу Калібр випущену з підводного човна у Чорному морі, – зазначили у міськраді.

Також вони закликали місцевих жителів дотримуватися правил та алгоритмів дій за сигналами тривог, щоб не наражати себе на небезпеку.

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Нагадаємо, що 8 серпня російські військові випустили ракети по Умані. За попередніми даними, спрацювала ППО.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 166-ту добу.

Де точаться бої 8 серпня можна подивитися на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: ПС ЗСУ