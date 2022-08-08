Українські захисники збили російську крилату ракету Калібр над Одещиною
У небі над Одеською областю зранку 8 серпня українські сили ППО збили російську ракету.
Про це повідомила Одеська міська рада. За їхніми даними, це сталося приблизно о 10.00. У цей час в області була оголошена повітряна тривога.
– 8 серпня, близько 10.00 години, у небі над Одещиною силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування Південь знищено крилату ракету морського базування типу Калібр випущену з підводного човна у Чорному морі, – зазначили у міськраді.
Також вони закликали місцевих жителів дотримуватися правил та алгоритмів дій за сигналами тривог, щоб не наражати себе на небезпеку.
Нагадаємо, що 8 серпня російські військові випустили ракети по Умані. За попередніми даними, спрацювала ППО.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 166-ту добу.
Де точаться бої 8 серпня можна подивитися на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Фото: ПС ЗСУ