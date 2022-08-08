В Одесі відпочивальники купаються в морі попри міни

Серпень, 08 в 10:34

В Одесі через війну в Україні заборонили купатися на пляжах, адже в морі можуть бути міни. Але люди в розпал сезону ігнорують ці обмеження і відпочивають родинами на численних пляжах.

Так, у соцмережах з’явилося відео, на якому відпочивальники стрибають у море з пірсу на очах у поліції.

– Поліцейські задовбалися бігати за відпочиваючими і зазнали поразки в цій битві за море, — йдеться у повідомленні.

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Відпочивальники заходять в море на очах правоохоронців. Ті, в свою чергу, кажуть, що втомилися боротися з порушниками.

У міській раді застерігають, що небезпека відпочинку в пляжній зоні занадто висока, адже російські міни можуть неконтрольовано вибухати. Також людей просять утриматися від відпочинку на пляжі.

Проте, дуже багато українців публікують у соцмережах фото і відео, наприклад, з Аркадії.

– Людей дуже багато, грає музика, барабани б’ють, – йдеться у відео.

Нагадаємо, що у Миколаївській області двоє мирних жителів підірвалися на міні у морі в курортному селі Коблево. Тож Факти ICTV закликають – не ігноруйте заборони влади та поліції на відпочинок біля моря.