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Факти / Україна

Вирви від ракет та пошкоджена техніка: удар ЗСУ зірвав ремонт Антонівського мосту окупантами

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Антонівський міст після ударів ЗСУ

Черговий ракетний удар ЗСУ зірвав спробу російських окупантів відремонтувати Антонівський міст у Херсоні.

Про це свідчить відео, яке оприлюднили пропагандисти РФ. Зазначається, що внаслідок нових прильотів від реактивних систем залпового вогню HIMARS вже частково відремонтований міст отримав нові серйозні пошкодження.

На ньому з’явилися чотири свіжі вирви від влучення ракет. Також зазнала пошкоджень будівельна техніка, яка була задіяна під час ремонтних робіт.

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Судячи з відео, намагаючись відновити аварійний об’єкт, окупанти просто виклали на пошкоджені ділянки бетонні плити та закатали їх в асфальт.

Зазначимо, що ЗСУ завдали нових ударів по Антонівському мосту у неділю, 7 серпня.

Стратегічне значення об’єкта пояснюється тим, що це єдиний міст, який з’єднує Херсон з іншим берегом Дніпра, який також окупований російськими військами. Його руйнування закриває життєво важливі шляхи постачання для армії РФ.

За словами військового експерта Олега Жданова, виведення з ладу Антонівського мосту є першочерговою задачею для звільнення Херсона.

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