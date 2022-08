Черговий ракетний удар ЗСУ зірвав спробу російських окупантів відремонтувати Антонівський міст у Херсоні.

Про це свідчить відео, яке оприлюднили пропагандисти РФ. Зазначається, що внаслідок нових прильотів від реактивних систем залпового вогню HIMARS вже частково відремонтований міст отримав нові серйозні пошкодження.

На ньому з’явилися чотири свіжі вирви від влучення ракет. Також зазнала пошкоджень будівельна техніка, яка була задіяна під час ремонтних робіт.

Судячи з відео, намагаючись відновити аварійний об’єкт, окупанти просто виклали на пошкоджені ділянки бетонні плити та закатали їх в асфальт.

Video with new damage on the Antonovsky bridge across Dnipro river in Kherson.#Kherson #Ukraine pic.twitter.com/CRAcJ6uGpJ

— Special Kherson Cat ???????????? (@bayraktar_1love) August 8, 2022