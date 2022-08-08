За час війни в Україні загинула 361 дитина – Офіс Генпрокурора

Серпень, 08 в 9:16

Станом на ранок 8 серпня 2022 року офіційне число дітей, які загинули внаслідок війни в Україні, не змінилося – 361. Поранення зазнали 703 дитини.

Всього в Україні постраждали більше ніж 1064 дитини.

– Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, – зазначається у повідомленні Офісу Генерального прокурора.

Найбільше дітей постраждало у Донецькій області – 371, Харківській – 197, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Миколаївській – 59, Херсонській – 55, Запорізькій – 40.

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Через обстріли РФ пошкоджено 2211 закладів освіти. З них 230 зруйновано повністю.

Діти війни – платформа, на яку можна повідомити та знайти всю інформацію про дітей, які постраждали внаслідок війни РФ проти України.

Джерело: Офіс Генерального прокурора