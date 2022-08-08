Заборонити в’їзд для росіян на 50 років: ще одна петиція набрала 25 тис. голосів
На сайті президента України набрала необхідну кількість голосів петиція про заборону на в’їзд для росіян протягом найближчих 50 років.
Тепер президент Володимир Зеленський має розглянути це звернення.
Автором петиції є Андрій Кузьмін, який зареєстрував своє звернення до президента 23 травня 2022 року. Кузьмін пропонує заборонити в’їжджати росіянам на українські території протягом наступних 50 років. Станом на вечір 7 серпня під петицією підписалось вже понад 25,3 тис. осіб.
– Пане Президенте, Україна вже 8 років потерпає від війни, яку розв’язала Росія на території нашої країни. На жаль, за ці 8 років влада не спромоглася захистити Україну від диверсантів, агентури та коригувальників, які увесь цей час прибували в Україну через безвізовий режим з Росією. Ми поплатилися за це тисячами життів, – пише Андрій Кузьмін у своєму зверненні.
Автор аргументує заборону на в’їзд для громадян Росії “безпекою кожного українця зараз і в майбутньому”.
Крім того, Андрій Кузьмін пропонує не видавати посвідки росіянам, окрім тих, хто воював на боці України в російсько-українській війні.
Зазначимо, що згадана петиція з’явилась до скасування безвізового режиму з Росією.