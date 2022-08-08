Серпень, 08 в 0:05

На сайті президента України набрала необхідну кількість голосів петиція про заборону на в’їзд для росіян протягом найближчих 50 років.

Тепер президент Володимир Зеленський має розглянути це звернення.

Автором петиції є Андрій Кузьмін, який зареєстрував своє звернення до президента 23 травня 2022 року. Кузьмін пропонує заборонити в’їжджати росіянам на українські території протягом наступних 50 років. Станом на вечір 7 серпня під петицією підписалось вже понад 25,3 тис. осіб.

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– Пане Президенте, Україна вже 8 років потерпає від війни, яку розв’язала Росія на території нашої країни. На жаль, за ці 8 років влада не спромоглася захистити Україну від диверсантів, агентури та коригувальників, які увесь цей час прибували в Україну через безвізовий режим з Росією. Ми поплатилися за це тисячами життів, – пише Андрій Кузьмін у своєму зверненні.

Автор аргументує заборону на в’їзд для громадян Росії “безпекою кожного українця зараз і в майбутньому”.

Крім того, Андрій Кузьмін пропонує не видавати посвідки росіянам, окрім тих, хто воював на боці України в російсько-українській війні.

Зазначимо, що згадана петиція з’явилась до скасування безвізового режиму з Росією.