Серпень, 08 в 14:31

Кількість бойових кораблів окупантів у Чорному морі зросла у п’ять разів. Це збільшує загрозу завдання ворожих ракетних ударів по території України.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив військовий експерт Олександр Мусієнко.

– Їхня кількість збільшилася фактично у п’ять разів, бо на минулому тижні кількість таких кораблів, згідно зі звітами командування Південь, становила усього дві одиниці, – сказав він.

За словами експерта, загроза полягає в тому, що кораблі можуть бути обладнані крилатими ракетами типу Калібр, якими Росія обстрілює Україну.

Зараз дивляться

– Зараз суттєво збільшено кількість кораблів окупантів, відповідно кількість потенційних ракет, які розміщенні на цих кораблях, зросла і, на жаль, ризики завдання ударів по Україні теж зросли, – підсумував Мусієнко.

Раніше ВМС повідомляли, що у Чорному морі російські війська утримують чотири носії крилатих ракет Калібр із загальним залпом 24 ракети.

В Азовському морі противник продовжує утримувати на бойовому чергуванні до чотирьох кораблів та катерів, а в Середземному морі – п’ять носіїв крилатих ракет Калібр.