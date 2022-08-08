Зовсім інший рівень: боєць ЗСУ про західну військову техніку

Серпень, 08 в 14:17

Польські самохідні гармати Краб, які отримала Україна, показують себе винятково з найкращого боку.

Завдяки ним українські військові вийшли на якісно новий рівень, адже і гармати, і командирська машина оснащені сучасними засобами, де є і GPS-навігатор, і комп’ютер, до якого прив’язані всі машини.

Про це говорить командир самохідної артбатареї. За його словами, все це прискорює роботу. На машині управління під час руху командир може бачити всі свої машини – як вони розосереджені.

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– Ця техніка набагато краща, ніж та, що ми мали раніше, і на голову вища від тієї, що мають росіяни. Зразки озброєння, які ми використовували досі, також ефективні, і ми на них працюємо, але це — зовсім інший рівень, і навіть порівнювати їх недоцільно. Це — новий етап в озброєнні наших ЗСУ, – говорить командир.

Водночас у Defense Express наголошують, що такий формат управління, як у САУ Краб, дозволяє тримати дистанцію між установками до 1-1,5 км і мінімізувати ризик накриття вогнем противника одразу всієї батареї, відповідно до настанов НАТО.

Це значно відрізняється від радянського стилю управління, коли батарея була зав’язана на одну бусоль, а інтервал між гарматами був максимум 100 м.

Джерело: Армія Inform