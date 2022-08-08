ЗСУ відбили наступ окупантів поблизу Пісків та Авдіївки – Генштаб
Українські захисники відбили ворожі атаки на чотирьох напрямках, в районі Верхньокам’янського, Бахмута, Пісків та Мар’їнки.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ. На Краматорському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів біля Григорівки та Івано-Дар’ївки.
– З метою покращення тактичного положення противник вів наступальний бій у районі Верхньокам’янського. Вже традиційно зазнав втрат та відійшов, – зазначили у Генштабі.
На Бахмутському напрямку ворог продовжує ведення розвідки, не жаліючи особового складу. Розвідувальні групи противника були виявлені та знешкоджені в районах населених пунктів Бахмутське, Бахмут та Яковлівка.
Противник намагався вести штурмові дії неподалік Бахмута, Зайцевого, Яковлівки та Вершини, успіху не мав, відійшов.
На Авдіївському напрямку ворог вів наступальні дії у напрямках Пісків, Невельського та Авдіївки, успіху не мав, відійшов.
Росіяни вели наступальні дії у напрямках Мар’їнки та Шевченко. Українські воїни зустріли окупантів точним вогнем та відкинули назад.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 166-ту добу.
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