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Факти / Україна

ЗСУ відбили наступ окупантів поблизу Пісків та Авдіївки – Генштаб

Ольга Тетеріна, редакторка стрічки
війна в україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські захисники відбили ворожі атаки на чотирьох напрямках, в районі Верхньокам’янського, Бахмута, Пісків та Мар’їнки.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ. На Краматорському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів біля Григорівки та Івано-Дар’ївки.

– З метою покращення тактичного положення противник вів наступальний бій у районі Верхньокам’янського. Вже традиційно зазнав втрат та відійшов, – зазначили у Генштабі.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує ведення розвідки, не жаліючи особового складу. Розвідувальні групи противника були виявлені та знешкоджені в районах населених пунктів Бахмутське, Бахмут та Яковлівка.

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Противник намагався вести штурмові дії неподалік Бахмута, Зайцевого, Яковлівки та Вершини, успіху не мав, відійшов.

карта бойових дій

ISW

На Авдіївському напрямку ворог вів наступальні дії у напрямках Пісків, Невельського та Авдіївки, успіху не мав, відійшов.

Росіяни вели наступальні дії у напрямках Мар’їнки та Шевченко. Українські воїни зустріли окупантів точним вогнем та відкинули назад.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
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