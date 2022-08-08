Серпень, 08 в 8:36

Українські захисники відбили ворожі атаки на чотирьох напрямках, в районі Верхньокам’янського, Бахмута, Пісків та Мар’їнки.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ. На Краматорському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів біля Григорівки та Івано-Дар’ївки.

– З метою покращення тактичного положення противник вів наступальний бій у районі Верхньокам’янського. Вже традиційно зазнав втрат та відійшов, – зазначили у Генштабі.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує ведення розвідки, не жаліючи особового складу. Розвідувальні групи противника були виявлені та знешкоджені в районах населених пунктів Бахмутське, Бахмут та Яковлівка.

Зараз дивляться

Противник намагався вести штурмові дії неподалік Бахмута, Зайцевого, Яковлівки та Вершини, успіху не мав, відійшов.

На Авдіївському напрямку ворог вів наступальні дії у напрямках Пісків, Невельського та Авдіївки, успіху не мав, відійшов.

Росіяни вели наступальні дії у напрямках Мар’їнки та Шевченко. Українські воїни зустріли окупантів точним вогнем та відкинули назад.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 166-ту добу.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.