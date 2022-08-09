Серпень, 09 в 11:29

На Закарпатті митники виявили чотири спроби незаконного ввезення в Україну гуманітарної допомоги. Вартість незаконних вантажів – понад 3 мільйони 300 тисяч гривень. Під виглядом гуманітарної допомоги перевізники завозили на територію України брендовий одяг та взуття.

– В одному і випадків під виглядом гуманітарної місії водії рейсового автобусу, що їхав з Іспанії, намагалися завезти в Україну одяг відомих торгових марок. В одній із декларацій вони вказали, що везуть гуманітарну допомогу, вагою понад 150 кілограмів. Та під час перевірки багажного відсіку автобуса, митники знайшли серед особистих речей пасажирів картонні коробки. Там були 173 брендові сукні різних розмірів, вартістю понад 300 тисяч гривень, – розповіла Фактам ICTV речниця Закарпатської митниці Вікторія Сенгетовська.

У іншому випадку водій вантажівки через митний пост Тиса під виглядом гуманітарки намагався завезти в Україну новенького взуття на 2 мільйони гривень.

– За результатами аналізу документів, виявлений високий ризик направлення вантажів гуманітарної допомоги на адреси отримувачів без їх згоди, або без їх відома. Перевізники використовують реквізити організацій отримувачів гуманітарної допомоги, що знаходяться у відкритому доступі. А це може призвести до використання товарів гуманітарної допомоги не за призначенням. Відповідно, допомогу не отримають ті люди, які справді її потребують, – пояснює Вікторія Сенгетовська.

Брендові речі під виглядом гуманітарки: на Закарпатті намагалися незаконно ввезти товар / 6 фотографий

Управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Закарпатської митниці постійно здійснює аналіз інформації про переміщення товарів гуманітарної допомоги через закарпатські пункти пропуску. Обсяги безперервного ввезення транспортних засобів, які переміщують вантажі гуманітарної допомоги або самі заїжджають на територію Украни в якості гуманітарної допомоги, значні. Товари визнають гуманітарною допомогою за декларативним принципом.

Зараз дивляться

– За наявності певних критеріїв ризику, з метою перевірки відомостей, що заявляються у деклараціях водіями транспортних засобів, митниця звертається до обласних військових адміністрацій з метою підтвердження останніми фактів отримання вантажів з гуманітарною допомогою кінцевими отримувачам, – роз’яснюють у Закарпатській митниці.

Виявляючи незаконні гуманітарні вантажі, митники повідомляють про це правоохоронні органи Закарпатської області. Та направляють запити на адреси іноземних відправників чи дарувальників товарів гуманітарної допомоги. Незадекларовані товари вилучають до рішення суду.