Карта бойових дій на 09.08.2022 – ситуація на фронті

Серпень, 09 в 13:57

На 167-му добу повномасштабної війни армія РФ за підтримки оперативно-тактичної та армійської авіації наступає на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Карта бойових дій в Україні на 09.08.2022

На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала. Підрозділи Збройних сил Білорусі посилено охороняють ділянку кордону в Брестській та Гомельській областях.

У прикордонних районах Брянської та Курської областей, що на Сіверському напрямку, РФ утримує окремі підрозділи Західного військового округу.

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Останні демонстраційними діями намагаються скувати маневри підрозділів українських військ та завадити їхньому перекиданню на інші напрямки.

Зі ствольної та реактивної артилерії росіяни обстріляли позиції Збройних сил України в районах сіл Катеринівка, Середина-Буда та Мезенівка Сумської області.

Повітряну розвідку російські загарбники вели поблизу Гаю та Шалигиного.

Бойовими діями на Слобожанському напрямку окупанти прагнуть утримати раніше зайняті рубежі та перешкодити наступу українських військових.

На Харківському напрямку російські загарбники обстріляли з танків, ствольної та реактивної артилерії райони 16 населених пунктів.

Ворожий авіаудар прийшовся поблизу Верхнього Салтова.

На Слов’янському напрямку ворог гатив з артилерії по районах Бражківки, Карнаухівки, Сулигівки, Нової Дмитрівки, Протопопівки, Адамівки, Залимана, Мазанівки та Долини.

Під ворожим вогнем перебували райони поблизу Григорівки, Сіверська, Верхньокам’янського, Закітного та Івано-Дар’ївки на Краматорському напрямку.

На Бахмутському напрямку під вогнем артилерії РФ перебували райони в бік Соледара, Кодеми, Білогорівки, Бахмутського, Виїмки та Вершини.

Авіацію ворог залучав поблизу Вершини, Зайцевого, Дачі, Бахмута, Яковлівки й Спірного.

Втечею завершилась для окупантів спроба розвідки боєм у районах населених пунктів Івано-Дар’ївка, Веселе, Яковлівка та Бахмут, а також наступ неподалік Зайцевого.

Зафіксовано обстріли поблизу Водяного, Пісків, Невельського, Новоселівки, Красногорівки, Сухої Балки, а також авіаудари в районах населених пунктів Мар’їнка, Красногорівка, Новоселівка, Авдіївка на Авдіївському напрямку.

Відступили росіяни після невдалих наступальних боїв неподалік Красногорівки та Авдіївки.

Райони 10 населених пунктів армія РФ обстріляла на Новопавлівському та Запорізькому напрямках.

Для ударів по районах поблизу Великої Новосілки, Щербаків та Новосілки російські війська залучали авіацію.

У районах Великої Новосілки та Времівки українські захисники знешкодили розвідувальні групи.

Артилерійськими обстрілами окупани намагались скувати дії ЗСУ в районах населених пунктів Прибузьке, Посад-Покровське, Лупареве, Українка, Луч, Мирне, Благодатне, Новоросійське, Широке, Партизанське, Плотницьке, Білогірка, Осокорівка та Князівка на Південнобузькому напрямку.

Завдано авіаударів армією РФ біля Білої Криниці, Андріївки, Осокорівки та Ольгиного.

У районах Білогірки, Мурахівки, Новоолександрівки, Шевченкового та Миколаївки українська сторона зафіксувала роботу ворожого безпілотника.

В акваторії Чорного моря у РФ готові до застосування два носії крилатих ракет морського базування типу Калібр.

Втрати РФ на 9 серпня 2022

особового складу – близько 42 640 (+300),

танків ‒ 1 817 (+6),

бойових броньованих машин ‒ 4 076 (+6),

артилерійських систем – 964 (+4),

реактивних систем залпового вогню – 261,

засобів протиповітряної оборони – 133 (+1),

літаків – 223,

гелікоптерів – 193 (+1),

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 757 (+3),

крилатих ракет – 185 (+3),

кораблів (катерів) – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 998 (+5),

спеціальної техніки – 87 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 167-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.