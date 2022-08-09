Серпень, 09 в 19:16

Після вибухів у тимчасово окупованому Росією Криму на аеродромі Саки у Новофедорівці у соцмережах з’явилась безліч реакцій.

І поки українці робили меми через успіхи ЗСУ на півдні України та паніку росіян, представники української влади вирішили прокоментувати вибухи у Криму, але у свій спосіб.

Реакція українських посадовців на вибухи в Криму – у матеріалі на Фактах ICTV.

Зараз дивляться

Про те, що сьогодні відзначають день корінних народів, зокрема народів Криму, нагадала віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у своєму Telegram-каналі.

– Сьогодні – Міжнародний день корінних народів. В Україні такими вважаються кримські татари, караїми та кримчаки. А сьогоднішні вибухи в Новофедорівці є черговим нагадуванням про те, чий Крим. Бо то є Україна, – написала вона.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак згадав про красоти України влітку.

– Український південь особливо прекрасний у серпні, – написав він після повідомлень про вибухи в Новофедорівці.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров вказав громадянам РФ, що в них ще є шанс сховатись від наступу Збройних сил України.

– Громадяни Росії, які незаконно перебувають/оселилися в окупованому РФ Криму! Щойно ви отримали перший “дзвінок”, що вказує вам негайно залишити територію окупованого РФ Криму. Знайте, ваше перебування в окупованому Криму є незаконним і злочинним. Не гайте часу, виїжджайте з окупованого РФ Криму вже сьогодні. Пам’ятайте, виграє той, хто вже сьогодні перетне міст через Керченську протоку, – написав він у себе на Facebook.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр пожартувала, що курити у невстановлених місцях буває небезпечно для життя.

– Міноборони України не може встановити причину займання, однак вкотре нагадує про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях, – написала вона.

Також Маляр згадала про відомий мем з “бавовною”.

– Звертаємо увагу, що одяг з бавовни дуже гігієнічний, – додала вона.

Заступник керівника ОП Олексій Арестович також згадав про небезпеку від паління біля вогненебезпечних місць.