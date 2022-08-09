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Факти / Україна

Порушення пожежної безпеки чи удар HIMARS: які версії вибухів у Новофедорівці

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Порушення пожежної безпеки чи удар HIMARS: які версії вибухів у Новофедорівці
Фото: Pixabay

Потужні вибухи на військовому аеродромі Саки у Новофедорівці пролунали сьогодні вдень. У Міноборони РФ заявили, що там сталася детонація авіаційних боєприпасів.

Проте в російських соцмережах обговорюють кілька версій того, що сталося.

За словами радника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенка, у Росії майже ніхто не вірить в офіційну версію від російського Міноборони про порушення правил безпеки.

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У російському інформпросторі обговорюють такі версії вибухів:

  • Удар безпілотників “камікадзе” по складу боєприпасів або паливно-мастильних матеріалів;
  • Удар ракетами великої дальності з РСЗВ HIMARS з території України;
  • Постріл українських партизанів із гранатомета по резервуарах з паливом, після чого почалася грандіозна пожежа та детонація звалених у штабелі авіабомб.

“Голова Криму” Сергій Аксьонов заявив, що говорити про причини інциденту та про постраждалих “поки що зарано”, проте наголосив, що ситуація під контролем.

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Що кажуть в Україні?

Американський журналіст Майкл Вайс у своєму Twitter опублікував коментар одного з високопосадовців Міноборони України.

Так, чиновник, коментуючи журналістові вибухи на авіабазі російських окупантів, сказав: Це просто розминка.

В Міноборони України заявили, що не можуть встановити причину займання на російському аеродромі. Проте зауважили, що цей факт окупанти можуть використати в інформаційній війні.

Нагадаємо, що до весни 2014 року на авіабазі у селищі Новофедорівка поблизу міста Саки перебувала частина 10-ї бригади морської авіації ЗСУ. Під час анексії Криму українські військові змогли евакуювати на материкову Україну два літаки та шість вертольотів.

Раніше у коментарі Фактам ICTV військовий експерт Олександр Мусієнко розповів, що удару по авіабазі в Новофедорівці могли завдати з безпілотників, а ще протикорабельними ракетами. Також теоретично могли застосувати ракети великої дальності ATACMS.

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Джерело: Міноборони України, Антон Геращенко

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