Серпень, 09 в 20:03

Потужні вибухи на військовому аеродромі Саки у Новофедорівці пролунали сьогодні вдень. У Міноборони РФ заявили, що там сталася детонація авіаційних боєприпасів.

Проте в російських соцмережах обговорюють кілька версій того, що сталося.

За словами радника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенка, у Росії майже ніхто не вірить в офіційну версію від російського Міноборони про порушення правил безпеки.

Зараз дивляться

У російському інформпросторі обговорюють такі версії вибухів:

Удар безпілотників “камікадзе” по складу боєприпасів або паливно-мастильних матеріалів;

Удар ракетами великої дальності з РСЗВ HIMARS з території України;

Постріл українських партизанів із гранатомета по резервуарах з паливом, після чого почалася грандіозна пожежа та детонація звалених у штабелі авіабомб.

“Голова Криму” Сергій Аксьонов заявив, що говорити про причини інциденту та про постраждалих “поки що зарано”, проте наголосив, що ситуація під контролем.

Що кажуть в Україні?

Американський журналіст Майкл Вайс у своєму Twitter опублікував коментар одного з високопосадовців Міноборони України.

Так, чиновник, коментуючи журналістові вибухи на авіабазі російських окупантів, сказав: Це просто розминка.

Pinged a senior Ukrainian Ministry of Defense official just now about these stunning long-range strikes on a Russian air base in Crimea. His reply: “It’s just warming up.” — Michael Weiss ???????????????????? (@michaeldweiss) August 9, 2022

В Міноборони України заявили, що не можуть встановити причину займання на російському аеродромі. Проте зауважили, що цей факт окупанти можуть використати в інформаційній війні.

Нагадаємо, що до весни 2014 року на авіабазі у селищі Новофедорівка поблизу міста Саки перебувала частина 10-ї бригади морської авіації ЗСУ. Під час анексії Криму українські військові змогли евакуювати на материкову Україну два літаки та шість вертольотів.

Раніше у коментарі Фактам ICTV військовий експерт Олександр Мусієнко розповів, що удару по авіабазі в Новофедорівці могли завдати з безпілотників, а ще протикорабельними ракетами. Також теоретично могли застосувати ракети великої дальності ATACMS.

Джерело: Міноборони України, Антон Геращенко