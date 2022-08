Потужні вибухи на військовому аеродромі Саки у Новофедорівці пролунали сьогодні вдень. У Міноборони РФ заявили, що там сталася детонація авіаційних боєприпасів.

Проте в російських соцмережах обговорюють кілька версій того, що сталося.

За словами радника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенка, у Росії майже ніхто не вірить в офіційну версію від російського Міноборони про порушення правил безпеки.

У російському інформпросторі обговорюють такі версії вибухів:

“Голова Криму” Сергій Аксьонов заявив, що говорити про причини інциденту та про постраждалих “поки що зарано”, проте наголосив, що ситуація під контролем.

Американський журналіст Майкл Вайс у своєму Twitter опублікував коментар одного з високопосадовців Міноборони України.

Так, чиновник, коментуючи журналістові вибухи на авіабазі російських окупантів, сказав: Це просто розминка.

Pinged a senior Ukrainian Ministry of Defense official just now about these stunning long-range strikes on a Russian air base in Crimea. His reply: “It’s just warming up.”

— Michael Weiss ???????????????????? (@michaeldweiss) August 9, 2022