Серпень, 09 в 13:54

У Державній прикордонній службі України розповіли, як чоловікам, які мають право на тимчасове проживання в ЄС, виїхати з України.

Так, громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які постійно проживають за кордоном, мають право на виїзд з України. Але ті, хто постійно проживає за кордоном, підлягають консульському обліку.

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Під час перетинання державного кордону України вони мають надати відповідний паспортний документ з відмітками Державної міграційної служби України “Оформлено виїзд на постійне проживання” та дипломатичної установи України “Прийнятий на консульський облік”.

Нещодавно у Держприкордонслужбі також пояснили, що під час дії воєнного стану дозволяється виїзд за межі України чоловіків, тимчасово непридатних до військової служби, за умови наявності підтверджувальних документів.