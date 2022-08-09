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Факти / Україна

Виїзд чоловіків, які мають право на тимчасове проживання в ЄС: у ДПСУ назвали умови

Ольга Тетеріна, редакторка стрічки
Виїзд чоловіків, які мають право на тимчасове проживання в ЄС: у ДПСУ назвали умови
Фото: Depositphotos

У Державній прикордонній службі України розповіли, як чоловікам, які мають право на тимчасове проживання в ЄС, виїхати з України.

Так, громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які постійно проживають за кордоном, мають право на виїзд з України.  Але ті, хто постійно проживає за кордоном, підлягають консульському обліку.

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Під час перетинання державного кордону України вони мають надати відповідний паспортний документ з відмітками Державної міграційної служби України “Оформлено виїзд на постійне проживання” та дипломатичної установи України “Прийнятий на консульський облік”.

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Нещодавно у Держприкордонслужбі також пояснили, що під час дії воєнного стану дозволяється виїзд за межі України чоловіків, тимчасово непридатних до військової служби, за умови наявності підтверджувальних документів.

Джерело: Держприкордонслужба
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