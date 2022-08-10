Активну фазу війни життєво необхідно завершити до початку зими – Єрмак

Серпень, 10 в 18:24

Для України життєво необхідно завершити активну фазу війни до настання зими, оскільки є ризик ударів Росії по теплоенергетичній інфраструктурі.

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

– Звісно, такі ризики (атаки по об’єктах теплоенергетики, – Ред.) протягом усієї війни зберігаються. Російська армія продовжує атакувати об’єкти нашої інфраструктури. Це одна з їхніх цілей, вони її навіть не приховують. Тож це одна з причин, чому ми хочемо вжити максимальних заходів для завершення активної частини війни до кінця осені.

Він також додав, що це складне та амбітне завдання, однак життєво необхідне.

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За його словами, Україна робить усе можливе для досягнення цілей деокупації й інформує про це партнерів. Чим довше російські військові перебуватимуть на території України і намагатимуться “окопатися”, тим складніше буде ці території звільнити.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Андрій Єрмак