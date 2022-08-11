Арестович назвав кількість HIMARS, необхідних Україні для вирішення задач

Серпень, 10 в 23:34

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі Фейгін LIVE заявив, що для вирішення бойових завдань Україні в ідеалі необхідно вдвічі більше HIMARS, ніж є зараз. А це приблизно 50 штук.

– Якщо в Україні буде 60 HIMARS, то кожен оперативний напрямок буде захищений і не потрібно буде маневрувати. Лінія фронту зараз як від Таліна до Гібралтару. Це для розуміння, яку територію треба забезпечувати ресурсами. Якщо порахувати, а ще є внутрішній фронт 1 300 км. А HIMARS потрібні не лише на внутрішній фронт, треба прикривати Сумський напрямок, Київський, Волинський, – заявив радник президента.

Нагадаємо, що заступник міністра оборони США Колін Каль заявив, що Пентагон поки що не відправлятиме Україні нові РСЗВ HIMARS, проте має намір відправити достатньо боєприпасів (GMLRS) для них.