Будуть гарячі три місяці: Арестович про заяву Єрмака щодо завершення війни до зими

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі Фейгін LIVE прокоментував заяву Андрія Єрмака щодо закінчення активних бойових дій в Україні до зими.

– І він (Єрмак, – Ред.) сказав дуже важливу програмну річ – ми повинні закінчити бойові дії перемогою до зими. Він би ніколи не озвучив це, якби це не було консолідованою позицією заходу та військово-політичного керівництва країни, узгодженого старшими військовими. Безумовно, це позиція президента, та й західних партнерів. Він би не озвучив це, якби про це не домовилися, а оскільки до зими залишилося то всього (мало часу, – Ред.), зараз будуть дуже гарячі три місяці, – каже Арестович.