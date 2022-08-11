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Факти / Україна

Будуть гарячі три місяці: Арестович про заяву Єрмака щодо завершення війни до зими

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
війна в україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі Фейгін LIVE прокоментував заяву Андрія Єрмака щодо закінчення активних бойових дій в Україні до зими.

– І він (Єрмак, – Ред.) сказав дуже важливу програмну річ – ми повинні закінчити бойові дії перемогою до зими. Він би ніколи не озвучив це, якби це не було консолідованою позицією заходу та військово-політичного керівництва країни, узгодженого старшими військовими. Безумовно, це позиція президента, та й західних партнерів. Він би не озвучив це, якби про це не домовилися, а оскільки до зими залишилося то всього (мало часу, – Ред.), зараз будуть дуже гарячі три місяці, – каже Арестович.

Нагадаємо, що 10 серпня Андрій Єрмак заявив, що для України життєво необхідно закінчити активну фазу війни до настання зими, оскільки існує ризик ударів Росії по теплоенергетичній інфраструктурі.

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