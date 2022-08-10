Це все брехня: окупант скаржиться, що їх не змінюють на позиціях

Серпень, 10 в 11:15

Російські окупанти на Херсонщині скаржаться, що їм не проводять ротацію і їх ніхто не збирається змінювати на позиціях.

Про це свідчить новий запис перехоплення Головного управління розвідки України. Під час розмови з сином батько запитує російського військового, чому в нього сумний голос, і закликає не занепадати духом.

У відповідь він чує:

Зараз дивляться

– Та здається, нас тут зовсім не міняють, це все брехня. Просто знаєш, які думки? Ну, далі півроку. І що, як надовго це все? На рік чи що тепер? Відрядження чи як? Ніхто нічого не знає, – скаржиться загарбник.

Також окупант незадоволений постійними обстрілами з боку Збройних сил України. Він скаржиться батькові на прильоти з артилерії та мінометів кожні 5-10 хвилин.

Нещодавно українська розвідка також публікувала ще одне перехоплення розмови, де російський окупант розповідає, що кілька батальйонів виводиться із зони бойових дій через високі втрати.

Загарбник повідомив, що тепер росіяни формуватимуть один повноцінний батальйон з колишніх трьох.