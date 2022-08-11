Серпень, 10 в 23:16

Українцям на окупованих територіях слід передавати дані про ворога спецслужбам чи військовим України.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 10 серпня.

Він звернувся до мешканців тимчасово окупованих територій. Президент нагадав, що хоч би що обіцяли окупанти, вони мають одну дорогу – через втечу, і то, це у кращому разі, якщо встигнуть.

Зараз дивляться

– Ми вигнали російську армію з північних областей. Ми вигнали окупантів з нашого Зміїного. Вони вже відчувають, що настав час тікати з Херсона і загалом із півдня нашої держави. Буде час, коли вони втечуть із Харківщини, з Донбасу, з Криму… І кожен, хто може цьому допомогти, має цьому допомогти, – сказав президент.

Він закликав усіх, хто володіє будь-якою важливою інформацією про ворога, повідомити її в безпечний для себе спосіб українським спецслужбам чи військовим.

– Якщо знаєте тих, хто допомагає окупантам чи виправдовує агресію, будь ласка, повідомляйте й про це, – сказав президент.

Крім того, президент закликав допомагати українцям на окупованих територіях, які залишились самі чи без звʼязку.

– Говоріть з ними, підтримуйте їх, розповідайте їм про нашу боротьбу й про можливості евакуюватися на вільну територію. Окупанти використовують наших людей для прикриття своїх ударів як живий щит. Україна поверне все своє, і має зберегти якнайбільше життів, – пояснив Володимир Зеленський.

Президент додав, що протягом 10 серпня провів кілька важливих нарад, зокрема щодо програми швидкого відновлення звільнених територій.

Український лідер розповів, що продовжує створювати нові звʼязки на найвищому рівні з країнами Африки. Як приклад він навів розмову 10 серпня з президентом Республіки Гана, а вчора, 9 серпня, розмову з президентом Демократичної Республіки Конго.

– Продовольча безпека, співпраця в міжнародних організаціях, економічні звʼязки – це коло питань, які йдуть у плюс і нашій державі, і африканським країнам, – сказав Володимир Зеленський.

Президент також розповів, що сьогодні ввечері підписав указ про нагородження наших захисників. 244 учасники бойових дій були відзначені державними нагородами, з них 21 – посмертно.