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Факти / Україна

Прорив окупантів до Одеської області: генерал Марченко оцінив ризики

Валентина Летяк, редакторка стрічки
російські окупанти
Фото: Getty Images

Російські війська ще у березні мали плани оточити Миколаїв і через Вознесенськ прориватися до Одесько області, проте ворог упустив цей шанс, вважає генерал-майор Дмитро Марченко.

За його словами, зараз окупанти більше думають про втечу з України.

– Свій шанс це зробити вони прогавили ще в березні. Тому зараз їм буде дуже складно, вони понесуть великі втрати – і особового складу, і техніки. Вони вже морально дуже пошарпані і хочуть тікати. З їхніх переговорів ми чуємо, що вони вже замість пралок і мікрохвильових печей почали шукати надувні матраци і резинові лодки. Вони вже збираються тікати за Дніпро, – наголосив генерал-майор.

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Джерело: РБК-Україна
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