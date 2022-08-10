Прорив окупантів до Одеської області: генерал Марченко оцінив ризики

Серпень, 10 в 12:28

Російські війська ще у березні мали плани оточити Миколаїв і через Вознесенськ прориватися до Одесько області, проте ворог упустив цей шанс, вважає генерал-майор Дмитро Марченко.

За його словами, зараз окупанти більше думають про втечу з України.

– Свій шанс це зробити вони прогавили ще в березні. Тому зараз їм буде дуже складно, вони понесуть великі втрати – і особового складу, і техніки. Вони вже морально дуже пошарпані і хочуть тікати. З їхніх переговорів ми чуємо, що вони вже замість пралок і мікрохвильових печей почали шукати надувні матраци і резинові лодки. Вони вже збираються тікати за Дніпро, – наголосив генерал-майор.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 168-му добу.

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