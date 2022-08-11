Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Росії не вистачає кваліфікованої піхоти для наступу – Арестович

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Олексій Арестович
Фото: Офіс президента

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі Фейгін LIVE прокоментував заяви російської сторони щодо нестачі у них кваліфікованої піхоти.

– Проблеми там будуть. І все це героїчне вбивство армії “ДНР” та “ЛНР” – це тупо утилізація. Якщо на четверту добу наступу вони почали скаржитися, що не вистачає кваліфікованої піхоти, яка здатна штурмом брати в ближніх боях населені пункти, то вони в поганому становищі. Усі, хто міг, він залишився або у Лисичанську, або у Сєвєродонецьку, або навколо них, або на Півдні намагається стримати наступ української армії, – каже Арестович.

До речі, раніше генерал-майор Дмитро Марченко заявив, що стягування додаткових військ на Південь не особливо допоможе окупаційній російській армії.

Зараз дивляться

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка