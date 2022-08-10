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Факти / Україна

США нададуть Україні $89 млн для розмінування територій

Ілля Нежигай, редактор стрічки
США нададуть Україні $89 млн для розмінування територій
Фото: Depositphotos

Державний департамент США оголосив про намір виділити 89 мільйонів доларів для допомоги Україні в розмінуванні своїх територій.

Про це йдеться у повідомленні американського Держдепу від 9 серпня.

– Незаконне та неспровоковане вторгнення Росії в Україну призвело до того, що величезні території країни були засмічені мінами, боєприпасами, що не розірвалися, і саморобними вибуховими пристроями. Гротескне використання саморобних вибухових пристроїв у тому вигляді, який ми спостерігаємо в Україні з боку російських суб’єктів, раніше асоціювалося лише з ІДІЛ у Сирії, – йдеться у повідомленні.

У Держдепі додали, що вибухонебезпечні предмети блокують доступ до родючих сільськогосподарських угідь, затримують зусилля по відновленню, не дозволяють переміщеним особам повернутися до своїх будинків і продовжують вбивати та калічити безневинних українських громадян.

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– Американське фінансування дозволить розгорнути близько 100 команд з розмінування та підтримає масштабний проект з навчання та оснащення для зміцнення потенціалу уряду України в галузі розмінування та знешкодження вибухонебезпечних предметів, йдеться у повідомленні.

За оцінками уряду України, 160 тис. кв. км територій земель можуть бути забруднені. У Держдепі такі території порівняли з площею штатів Вірджинія, Меріленд та Коннектикут разом узятих.

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Джерело: U.S. Department of State

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