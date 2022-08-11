Серпень, 10 в 23:48

У Донецьку стався витік аміаку в Калінінському районі міста.

Про це повідомляють підконтрольні ЗМІ окупаційної “влади” Донецька.

Перед цим з’являлися повідомлення про вибухи на одному із пивзаводів Донецька. Місцеві писали про потужні вибухи та масштабну пожежу, яку видно з багатьох районів міста в районі місцевого пивзаводу.

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Зона ураження у разі витоку аміаку становить 2 км.

При цьому в донецьких Telegram каналах пишуть, що запаху аміаку немає, однак у деяких районах, за повідомленнями місцевих жителів, є хмільний запах.

У Донецьку стався вибух на пивзаводі. Місцеві ЗМІ пишуть про витік аміаку / 2 фотографии

Наразі немає офіційної інформації про ситуацію у Донецьку.

Фото: Скріншот з відео