“Валите там всех”: розвідник РФ наказав розстріляти людей під Броварами – перехоплення

Серпень, 10 в 11:43

Співробітники СБУ зібрали повну доказову базу щодо лейтенанта ЗС РФ Антона Струєва із позивним Беркут, який особисто віддавав накази розстрілювати мирних мешканців під час окупації населених пунктів Броварського району Київської області.

Командиру розвідроти розвідувального батальйону 15 бригади 2 гвардійської загальновійськової армії Центрального військового округу РФ оголошено підозру за ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).

Зараз дивляться

Серед доказів – перехоплена СБУ телефонна розмова окупанта з підлеглим, в якій той віддає злочинний наказ:

– Да валите там всех, на**й! Есть гражданские – на**й в расход, сука, всех!.

У селах Мокрець та Заворичі Струєв особисто брав людей у полон та жорстоко допитував.

А вранці 22 березня окупант наказав стріляти у чоловіка, який випадково опинився поряд. На щастя, після тяжкого поранення той вижив і упізнав свого вбивцю. Тому тепер готовий свідчити у міжнародному суді.