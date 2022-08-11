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Факти / Україна

$12 тис. за допомогу з виїздом за кордон: адвокат організувала схему для призовників

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
$12 тис. за допомогу з виїздом за кордон: адвокат організувала схему для призовників

У Києві правоохоронці затримали адвоката, яка за гроші виготовляла підроблені документи для перетину чоловіками призовного віку кордону України.

– Згідно з матеріалами слідства, підозрювана, перебуваючи у злочинній змові з іншими особами, за грошову винагороду розробила та впровадила механізм виготовлення підроблених документів, за допомогою яких чоловіки призовного віку могли безперешкодно перетинати державний кордон України в умовах воєнного стану. Зокрема, вартість “послуг” з виготовлення довідок військово-лікарської комісії одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Києва становила $12 тис., – йдеться у повідомленні Київської міської прокуратури.

Адвоката затримали під час отримання нею обумовленої суми за виготовлення довідки військово-лікарської комісії з фіктивним діагнозом, що дає відстрочку від призову на строкову службу.

Під час обшуків за місцем проживання зловмисниці вилучено документи, що підтверджують протиправну діяльність, а також грошові кошти, що передавались раніше.

Зараз дивляться

Адвокату вручено підозру за ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 (виготовлення підроблених документів, організація незаконної схеми переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України) КК України. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Правоохоронці встановлюють її спільників.

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Джерело: Київська міська прокуратура

Фото: скрін з відео

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