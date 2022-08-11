$12 тис. за допомогу з виїздом за кордон: адвокат організувала схему для призовників
У Києві правоохоронці затримали адвоката, яка за гроші виготовляла підроблені документи для перетину чоловіками призовного віку кордону України.
– Згідно з матеріалами слідства, підозрювана, перебуваючи у злочинній змові з іншими особами, за грошову винагороду розробила та впровадила механізм виготовлення підроблених документів, за допомогою яких чоловіки призовного віку могли безперешкодно перетинати державний кордон України в умовах воєнного стану. Зокрема, вартість “послуг” з виготовлення довідок військово-лікарської комісії одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Києва становила $12 тис., – йдеться у повідомленні Київської міської прокуратури.
Адвоката затримали під час отримання нею обумовленої суми за виготовлення довідки військово-лікарської комісії з фіктивним діагнозом, що дає відстрочку від призову на строкову службу.
Під час обшуків за місцем проживання зловмисниці вилучено документи, що підтверджують протиправну діяльність, а також грошові кошти, що передавались раніше.
Адвокату вручено підозру за ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 (виготовлення підроблених документів, організація незаконної схеми переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України) КК України. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Правоохоронці встановлюють її спільників.
Джерело: Київська міська прокуратура
Фото: скрін з відео