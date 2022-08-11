Серпень, 11 в 12:34

Аналіз фото та відео з місця трагедії в Оленівці, де загинуло близько півсотні українських військовополонених, а також супутникові знімки свідчать про те, що версія подій, яку висунула РФ, не відповідає дійсності.

Про це йдеться у розслідуванні телеканалу CNN. Так, ймовірність того, що по колонії було завдано удару з РСЗВ HIMARS практично виключена.

Зазначимо, що у Росії і так званій ДНР стверджують, що саме ЗСУ нібито вдарили по колонії після того, як українські військовополонені заговорили про злочини, вчинені ними за наказом політичної влади України.

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Водночас усі ознаки свідчать про те, що російська версія – вигадка. Експерти, опитані CNN, виключили удар із HIMARS, але не можуть точно сказати, що є причиною загибелі полонених. Більшість ознак вказують на те, що в будівлі сталася сильна пожежа. Деякі свідки також заявляли, що не було чути звуків ракети, що наближається.

На фотографіях з місця трагедії видно, що стіни будівлі все ще стоять, а більша частина даху лишилась цілою. За словами фахівців, якби це був удар HIMARS, то він завдав би значно більших ушкоджень. Тим паче знімки зсередини вказують на сильну масштабну пожежу.

Крім того, наступного ранку після вибуху російські пропагандисти показали фрагменти ракети, на одній з яких видно серійний номер HIMARS, але уламки у напрочуд гарному стані, попри пожежу, що сталася в будівлі.

Експерти кажуть, що зображення та відео з Оленівки несумісні з атакою HIMARS. Це добре видно, якщо порівняти зі знімками зруйнованого HIMARS у липні складу окупантів у Новій Каховці.

– На цих відео ніде немає воронки, ліжка не відсунуті, стовпи не пошкоджені, але видно масивні ураження від вогню. Якби це була керована реактивна система залпового вогню, ви б бачили воронки, розбиту стелю і стіни, тіла після вибуху. Руйнування, мабуть, були викликані переважно великою й інтенсивною пожежею, – зазначив фахівець зі зброї.

Також вони вважають дивним, що фрагменти HIMARS не сфотографували саме на місці інциденту, хоча це базовий елемент будь-якого розслідування.

Офіційні посадовці США теж відкинули версію про використання HIMARS.

– Нашим експертам з вибухових речовин зрозуміло, що це не був удар ззовні, – заявив CNN один з посадовців.

Нагадаємо, що 29 липня росіяни обстріляли колонію в Оленівці, де утримували українських полонених.

Пізніше Головне управління розвідки повідомило, що російські окупанти допитували українських полонених в Оленівці конвеєрно за допомогою тортур та побоїв.

Фото: Головне управління розвідки, CNN