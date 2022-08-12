Серпень, 11 в 23:56

Створення демілітаризованої зони навколо Запорізької АЕС може бути вигідним для Росії як створення майданчика для мирних переговорів з Україною.

З такою оцінкою виступив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі з російським опозиційним політиком Марком Фейгіним.

Арестович згадав про створення демілітаризованої зони навколо Запорізької атомної електростанції.

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– Демілітаризовано це означає, що там взагалі нема військ. Вони звідти повинні відійти, ми в ідеалі, не повинні туди прийти, але там лишається персонал, якась озброєна охорона, яка охороняє станцію як таку. Раніше це робила Нацгвардія, адже хтось повинен охороняти навіть від простих хуліганів. Ну і загалом українські танки та артилерія не повинні туди входити, – пояснив Арестович.

За словами радника глави ОП, зазначив, що це буде “другим вікном” у цій війні, де вказується, що на цій території не повинні поширюватися бойові дії. Першою такою зоною Арестович назвав морські порти та коридор для кораблів із українською агропродукцією.

– Росія, в якомусь сенсі, добивається свого, чи намагається домогтися: рамково поширити на весь Південь не вдається, але окремими зонами (виходить, – Ред.), – сказав він.

При цьому Олексій Арестович вважає, що це є ознаками нездатності російської армії продовжувати наступ.

– Російські військові самим бажанням створити ці зони показують, що всі патрони в патроннику розстріляли… Найсильніша сторона, яка є агресором, змушена просити про зону, де не ведуться бойові дії. Це показує, що вона не може вести бойові дії і хоче створити більше зон, де буде перемир’я, тому що не витримують бойової напруги, – сказав він.

Марк Фейгін висловив припущення, що заяви про створення демілітаризованої зони навколо Запорізької АЕС є приводом для Росії, щоб створити ще один майданчик для мирних переговорів з Україною.

– Я теж у це не вірю. Вони працюють чисто на переговори, – сказав Олексій Арестович.

За його словами, це давня стратегія Росії, коли для створення переговорних майданчиків створюються ті чи інші ситуації, щоб потім під тиском змусити співрозмовника погодитись на переговори. Як приклад, Арестович навів міграційну кризу на білорусько-польському кордоні, рух військової техніки РФ на кордоні з Україною навесні 2021 року, коли Володимир Путін хотів зустрітися з Джо Байденом та інші схожі ситуації.

Джерело: Фейгин Live