Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Чекають, коли на Червону площу прилетить: росіяни обговорюють вибухи в Криму

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Чекають, коли на Червону площу прилетить: росіяни обговорюють вибухи в Криму

Після вибухів у тимчасово окупованому Криму, росіяни починають розчаровуватися у військовому керівництві країни.

Про це свідчить телефонна розмова окупанта з дружиною, яку оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони.

Жінка не розуміє, чому російська ППО не захистило повітряний простір Криму, а також висловлює думку, що після таких подій ніхто у світі не купуватиме їхню ППО.

Зараз дивляться

– Якось вчасно здетонував авіасклад. Народ на Росію вже пре. Зганьбилися на весь світ. Чекають, коли в Москву на Червону площу прилетить. Вже немає того захоплення, яке було. Типу обламалися “по самі не хочу”, – каже дружина окупанта.

Окупант зазначив, що росіяни слухають те, що їм кажуть, і “не можуть навіть огризнутися”.

Чоловік надає свій аналіз дій ЗСУ та пропонує “збивати супутники над Україною”.

– Там виходить, що американці відстежують, де ці ППО перебувають, і шукають можливість так, щоб це ППО обійти. Якщо така справа, то треба супутники збивати над Україною, щоб ті вже сліпли, – додав він.

Читайте
Росіяни почнуть зневірюватися у своїй армії: експерт про наслідки вибухів у Криму

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка