Серпень, 11 в 21:33

Після вибухів у тимчасово окупованому Криму, росіяни починають розчаровуватися у військовому керівництві країни.

Про це свідчить телефонна розмова окупанта з дружиною, яку оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони.

Жінка не розуміє, чому російська ППО не захистило повітряний простір Криму, а також висловлює думку, що після таких подій ніхто у світі не купуватиме їхню ППО.

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– Якось вчасно здетонував авіасклад. Народ на Росію вже пре. Зганьбилися на весь світ. Чекають, коли в Москву на Червону площу прилетить. Вже немає того захоплення, яке було. Типу обламалися “по самі не хочу”, – каже дружина окупанта.

Окупант зазначив, що росіяни слухають те, що їм кажуть, і “не можуть навіть огризнутися”.

Чоловік надає свій аналіз дій ЗСУ та пропонує “збивати супутники над Україною”.