Чекають, коли на Червону площу прилетить: росіяни обговорюють вибухи в Криму
Після вибухів у тимчасово окупованому Криму, росіяни починають розчаровуватися у військовому керівництві країни.
Про це свідчить телефонна розмова окупанта з дружиною, яку оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони.
Жінка не розуміє, чому російська ППО не захистило повітряний простір Криму, а також висловлює думку, що після таких подій ніхто у світі не купуватиме їхню ППО.
– Якось вчасно здетонував авіасклад. Народ на Росію вже пре. Зганьбилися на весь світ. Чекають, коли в Москву на Червону площу прилетить. Вже немає того захоплення, яке було. Типу обламалися “по самі не хочу”, – каже дружина окупанта.
Окупант зазначив, що росіяни слухають те, що їм кажуть, і “не можуть навіть огризнутися”.
Чоловік надає свій аналіз дій ЗСУ та пропонує “збивати супутники над Україною”.
– Там виходить, що американці відстежують, де ці ППО перебувають, і шукають можливість так, щоб це ППО обійти. Якщо така справа, то треба супутники збивати над Україною, щоб ті вже сліпли, – додав він.