Держава не забиратиме дітей у батьків після відмови від обов’язкової евакуації – Верещук

Серпень, 11 в 16:32

Віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук під час брифінгу заявила, що держава не вилучатиме дітей із сімей після відмови від обов’язкової евакуації.

– Всі люди, які відмовились від евакуації, мають підписати обов’язкову форму відмови. Для людей, які мають дітей, буде додаткова форма відмови, в якій вони підпишуть згоду на відповідальність за будь-які наслідки. Але мова про примусове вилучення дітей із сімей не йде. Жодного вилучення дитини не буде, – підкреслила вона.

Всього під час обов’язкової евакуації населення з Донецької області до безпечних районів евакуйовано 3908 осіб, з них 777 – діти.

Загалом з початку серпня з тимчасово окупованих територій виїхало 12054 особи, з них – 3517 дітей.

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Верещук також нагадала, що обов’язкова евакуація передбачає розселення людей.

– Всі витрати бере на себе держава. Надається також матеріальна, гуманітарна та решта видів допомоги. Наприклад, ми вирішили забезпечувати сім’ї з дітьми ноутбуками для комфортного початку навчального процесу для дітей, – розповіла вона.

Витрати на опалення та інші комунальні послуги держава буде компенсувати безпосередньо комунальним підприємствам тих населених пунктів, які надали житло для ВПО.

Нагадаємо, що 2 серпня розпочалася обов’язкова евакуація з Донецької області, оскільки через бойові дії та зруйновану інфраструктуру в регіоні не можуть розпочати підготовку до опалювального сезону.