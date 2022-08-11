Для захисту містян від радіації: у Мелітополі планують закупити йодид калію

Серпень, 11 в 19:35

Мер окупованого Мелітополя Іван Федоров заявив про готовність закупити йодид калію для захисту городян від радіації за рахунок міського бюджету та закликав Міжнародний Комітет Червоного Хреста організувати “зелений” коридор для доставки препарату до міста.

– Щодня рашисти створюють загрози аварій на ЗАЕС, які можуть спричинити ядерну катастрофу. Сподіваємось їм вистачить сенсу припинити це робити, однак маємо бути на крок попереду та захистити наших мешканців від можливого радіаційного забруднення. На кошти місцевого бюджету ми готові оперативно закупити та поширити серед мелітопольців йодид калію – медпрепарат, необхідний для захисту від небезпечного накопичення радіоактивного йоду у щитовидній залозі людини, – написав Федоров у Telegram.

При цьому він зазначив, що російські військові вже четвертий місяць не узгоджують “зелений” коридор для доставки гуманітарних вантажів до Мелітополя.

– Саме тому звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста із терміновим проханням допомогти організувати “зелений” коридор та поставити містянам тимчасово окупованих територій медпрепарат, який може врятувати життя, – підсумував Федоров.

До речі, Факти ICTV писали, як приймати йод (калію йодид) при радіації, інструкція та дози.

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Джерело: Іван Федоров