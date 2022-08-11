Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

До кінця серпня Україна отримає $3 млрд фіндопомоги від США – Марченко

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
прапор сша
Фото: Depositphotos

До кінця серпня Україна отримає ще $3 млрд фінансової допомоги від США в рамках узгодженого на початку літа пакету $7,5 млрд.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

Гроші підуть на охорону здоров’я та пенсійне забезпечення.

Зараз дивляться

Також повідомляється, що країни-учасниці донорської конференції, що проходить сьогодні в Копенгагені, виділять на закупівлю зброї Україні $1,5 млрд.

Нагадаємо, що раніше повідомлялось, що США планують виділити Україні додаткові $4,5 млрд на потреби державного бюджету. Кошти США мають допомогти українському уряду підтримувати основні функції, включаючи соціальну та фінансову допомогу населенню, дітям з інвалідністю та мільйонам внутрішньо переміщених осіб.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка