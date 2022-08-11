До кінця серпня Україна отримає $3 млрд фіндопомоги від США – Марченко

Серпень, 11 в 18:58

До кінця серпня Україна отримає ще $3 млрд фінансової допомоги від США в рамках узгодженого на початку літа пакету $7,5 млрд.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

Гроші підуть на охорону здоров’я та пенсійне забезпечення.

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Також повідомляється, що країни-учасниці донорської конференції, що проходить сьогодні в Копенгагені, виділять на закупівлю зброї Україні $1,5 млрд.

Нагадаємо, що раніше повідомлялось, що США планують виділити Україні додаткові $4,5 млрд на потреби державного бюджету. Кошти США мають допомогти українському уряду підтримувати основні функції, включаючи соціальну та фінансову допомогу населенню, дітям з інвалідністю та мільйонам внутрішньо переміщених осіб.