Карта бойових дій на 11.08.2022 – ситуація на фронті

Серпень, 11 в 13:12

На 169-ту добу повномасштабної війни російські військові не полишають намірів встановити повний контроль над територіями Луганської та Донецької областей.

Крім того, окупанти прагнуть утримати тимчасово захоплені райони Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

Карта бойових дій в Україні на 11.08.2022

На Волинському та Поліському напрямках Генеральний штаб Збройних сил України змін не зафіксував.

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Станом на 11 серпня підрозділи Збройних сил Білорусі посилено охороняють ділянку кордону з Україною в Брестській та Гомельській областях.

На Сіверському напрямку ворог зі ствольної артилерії обстріляв цивільну та військову інфраструктуру в районах населених пунктів Логи Чернігівської області та Ворожба, Мезенівка, Грабовське й Славгород Сумської області.

На Харківському напрямку під ворожим вогнем перебували райони неподалік Удів, Петрівки, Протопопівки, Коробочкиного та Шевелівки.

На Слов’янському напрямку окупанти гатили з артилерії та танків поблизу Карнаухівки, Вірнопілля, Богородичного, Мазанівки.

Реактивну артилерію й танки російські загарбники залучили для обстрілів біля Сіверська, Верхньокам’янського, Серебрянки та Григорівки на Краматорському напрямку.

Відійшли війська РФ після невдалого наступу поблизу Григорівки та Верхньокам’янського. Бої в районі Івано-Дар’ївки тривають.

На Бахмутському напрямку ворожі танки й артилерія обстріляла райони неподалік Бахмута, Костянтинівки, Переїзного, Веселого, Бахмутського, Веселої Долини, Яковлівки, Вершини й Зайцевого.

Авіаудари прийшлись неподалік Виїмки, Спірного, Соледара, Бахмута й Зайцевого.

ЗСУ відігнали загарбників назад після розвідки боєм поблизу Яковлівки.

Не увінчались успіхом для армії Росії наступальні та штурмові дії неподалік Бахмутського та Зайцевого – окупанти з втратами відступили.

Точаться бойові дії в районах населених пунктів Вершина та Дача.

Артилерійські обстріли не вщухають біля Мар’їнки, Водяного, Нетайлового, Авдіївки, Пісків, Опитного та Красногорівки на Авдіївському напрямку.

Авіацію РФ залучали поблизу Авдіївки. У наступ росіяни ідуть у бік Мар’їнки та Пісків,.

Зафіксовано обстріли зі ствольної, реактивної артилерії, а також танків у районах населених пунктів Новомихайлівка, Мала Токмачка, Малинівка, Лук’янівське, Вугледар, Новоданилівка, Времівка, Білогір’я, Бурлацьке та Кушугум на Новопавлівському та Запорізькому напрямках.

Ворожа авіація діяла поблизу Новомихайлівки, Пречистівки й Золотої Ниви.

Рішуче придушили спроби наступу окупантів ЗСУ біля Павлівки.

На Південнобузькому напрямку ворог намагається утримати займані позиції та завадити просуванню українських військ. Інтенсивно на цій ділянці фронту працюють ворожі безпілотники.

Під вогнем російських військ перебувала цивільна та військова інфраструктура в районі Миколаєва, Українки, Прибузького, Лиманів, Степової Долини, Благодатного, Веселого Кута, Кобзарців, Білої Криниці, Твердомедового та Осокорівки.

Завдав авіаударів ворог неподалік Андріївки, Новогригорівки, Білої Криниці, Мирного, Великого Артакового та Лозового.

Втрати РФ на 11 серпня 2022

особового складу – близько 43 тис. (+200),

танків ‒ 1 846 (+14),

бойових броньованих машин ‒ 4 100 (+14),

артилерійських систем – 974 (+3),

реактивних систем залпового вогню – 261,

засобів протиповітряної оборони – 134 (+1),

літаків – 232,

гелікоптерів – 193,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 772 (+6),

крилатих ракет – 185,

кораблів (катерів) – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 018 (+13),

спеціальної техніки – 90 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 169-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.